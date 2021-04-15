Одесса, Украина, , 15:39 — REGNUM В Одессе неизвестные облили красной краской монумент, установленный в память об украинских силовиках, погибших в Донбассе. Об этом сообщила 15 апреля пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

В сообщении говорится, что в данный момент полицейские устанавливают причастных к осквернению памятника.

Напомним, 1 апреля 2021 года тот же памятник облили фекалиями.

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