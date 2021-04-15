Самара, , 15:40 — REGNUM Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 начнут работать около торговых центров в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в ближайшее время передвижные мобильные прививочные пункты будут осуществлять работу в Самаре.

Так, 16 апреля мобильный пункт будет работать около торгового центра «Мега». Прививку в нем можно будет поставить с 12:00 до 16:00 часов. У торгового центра «Космопорт» мобильный пункт будет работать 17 апреля с 12:00 до 16:00 часов.

Отмечается, что прививку от COVID-19 может сделать любой желающий старше 18 лет: нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.