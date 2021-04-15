Кострома, 15 апреля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Обнаружено тело настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея Козлова, пропавшего 9 апреля 2021 года. Об этом со ссылкой на официальное заявление на сайте Костромской митрополии РПЦ сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://kostromamitropolia.ru Игумен Андрей (Козлов)

Информации о том, где был найден погибший и имелись ли у него насильственные повреждения, нет.

«9 апреля 2021 г. отец Андрей вышел из монастыря в неизвестном направлении и был обнаружен мертвым 15 апреля. Обстоятельства гибели уточняются», — говорится в сообщении митрополии.

«Внезапная гибель игумена Андрея (Козлова) потрясла всех, кто знал батюшку. Он запомнится настоящим монахом, великолепным знатоком устава, добрым и отзывчивым пастырем. Скоро мы узнаем обстоятельства его кончины, но очевидно, что он без остатка отдал Богу и Церкви всю свою жизнь», — сообщает Telegram-канал Костромской духовной семинарии.

В СУ СКР по Костромской области отказались подтверждать или опровергать данную информацию, сказав ждать официальных сообщений о событии в ближайшие часы.

Напомним, настоятель Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря, расположенного в селе Борок Буйского района Костромской области пропал вечером 9 апреля. Он покинул территорию монастыря, взяв личные деньги и документы. После пропажи местные жители и политики выдвигали различные версии. По одной из них, священнослужитель мог скрываться от недоброжелателей.