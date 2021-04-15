Новосибирск, , 15:34 — REGNUM В Новосибирской области прекратилась тенденция на снижение заболеваемости COVID-19. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу сегодня, 15 апреля, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

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«Мы продолжаем ежедневно регистрировать новые случаи коронавирусной инфекции. К сожалению, в отличие от ситуации марта мы перестали отмечать снижение ежедневного количества инфицированных, очень низкая разница между днями», — отметила Аксёнова.

По её словам, некоторое увеличение количества выявляемых случаев связано с ростом масштабов проведения ПЦР-тестирования.

В свою очередь, минздрав региона усилил контроль за 100% тестированием всех пациентов с диагнозом ОРВИ. Кроме того, ранее в Новосибирской области было введено тестирование на коронавирус контактах из семейных очагов.