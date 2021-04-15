Джакарта, , 15:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии ожидает полного отчета от национального консультативного комитета экспертов по иммунизации и управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно вакцины AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.

Вакцина AstraZeneca Иван Шилов © ИА REGNUM

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В министерстве здравоохранения подтвердили, что до сих пор в стране не было выявлено никаких побочных эффектов из-за использования 1,1 млн доз вакцины AstraZeneca, доставленной в Индонезию 8 марта 2021 года.

Напомним, прекращение использования вакцины AstraZeneca в Дании произошло после нескольких задержек с поставками вакцины из Великобритании.

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