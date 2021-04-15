Москва, , 15:31 — REGNUM В Минцифры надеются, что до конца 2021 года в России будет запущено приложение с «цифровыми двойниками» ряда документов, в том числе водительскими удостоверениями, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

«Мы надеемся, что до конца года мы сможем запустить не только водительское, но и другой набор документов — студенческие, удостоверения многодетных, — тех документов, которые не надо будет всегда с собой носить», — сообщил глава Минцирфы Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике в рамках подготовке к отчету правительства РФ.

Он также рассказал, как будет выглядеть использование «двойников».

"Это будет приложение (для смартфона), защищенное, сертифицированное ФСБ, и у того, кто будет проверять документы такое же приложение. Например, когда вы будете покупать алкоголь, будете нажимать: предоставить данные. У вас будет ваша фотография и написано, что вам больше 18. На телефоне будет генерироваться QR-код, он будет содержать временную ссылку, которая будет действовать 30 секунд на портал госуслуг. У продавца в его приложении будет открываться ссылка, там будет ваша фотография и надпись, что вам больше 18-и», — объяснил министр.

По его словам, аналогично будет с водительскими удостоверениями.

В тестовом режиме эксперимент пройдет в Москве.

У людей появится возможность хранить в мобильном удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС, справку о регистрации по месту жительства, отметил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.