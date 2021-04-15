Москва, , 15:37 — REGNUM Разращение на проведение второй фазы клинических исследований препарата «МИР-19», предназначенного для лечения и профилактики COVID-19, получило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом 15 апреля рассказала журналистам руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

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«Вчера было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований, мы полностью готовы (к нему — ред.)», — сказала она.

При этом глава ФМБП уточнила, что вторая фаза исследований будет проходить в течение нескольких месяцев и потому, как ожидают разработчики, препарат может быть зарегистрирован только к концу текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что пока не намерена прививаться от COVID-19, поскольку переболела новым заболеванием ещё осенью.