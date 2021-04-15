Владикавказ, , 15:29 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки установлен рекорд по минимальному числу новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Инфекция была выявлена всего у 13 пациентов. Такие данные приводит 15 апреля федеральный оперативный штаб.

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Общее число носителей коронавируса в республике достигло 16 565 человек. Из них выписаны в связи с выздоровлением 15 748 пациентов, в том числе 34 — за последние сутки.

За тот же день увеличилось на два случая число летальных исходов. Общее число смертей от COVID-19 в Северной Осетии составило 187.

Напомним, к 14 апреля в ковидных стационарах РСО-Алании проходили лечение 245 человек, из которых у 35 подтвержден COVID-19. В тяжелом состоянии находились 35 пациентов.