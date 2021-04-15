Киев, , 15:35 — REGNUM Успех на российском телевидении сериала «Папик-2», созданного студией «Квартал 95», которой ранее руководил президент Украины Владимир Зеленский, является «победой в информационной войне с русскими». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга Народа» Никита Потураев 15 апреля в комментарии изданию «Шарий.нет».

"Если русские смотрят украинскую продукцию… — это свидетельство нашей ментальной победы. Это можно только приветствовать», — сказал парламентарий.

По его мнению, это «победа» в информационной войне, которую Украина ведёт с РФ.

Напомним, по данным компании Mediascope, сериал «Папик-2» вошёл в топ-5 самых популярных передач на российском телевидении.

Сотрудничество компании Зеленского с российским ТВ ведётся на фоне заявлений властей Украины о так называемой «российской агрессии», многочисленных запретов и ограничений импорта российских товаров, а также нежелания Украины закупать российскую вакцину от COVID-19.

Напомним, Никита Потураев является одним из разработчиков скандального закона «О медиа», который, по словам депутата, должен обеспечить «более прочную» защиту украинского медийного пространства от «экспансии со стороны России».

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