Варшава, , 15:28 — REGNUM Инфляция в Польше в марте текущего года составила 3,2%, и в ближайшее время стоит ожидать её роста. Об этом сообщила экономист Национального банка Польши Уршула Крыньская в интервью для Polskie Radio.

«В ближайшее время инфляция вырастет, прежде всего, за счет роста цен на топливо. Динамика роста в апреле может приблизиться к 20%. По нашим оценкам, в мае индекс потребительских цен составит около 4% и будет удерживаться на более высоком уровне, чем мы ранее прогнозировали», — сообщила Крыньская.

По её словам, месяцем ранее — по итогам февраля — уровень инфляции в Польше был ниже и составлял 2,4%.