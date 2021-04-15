Москва, , 15:26 — REGNUM Сообщения в СМИ о том, что администрация США может уже сегодня, 15 апреля, объявить новые санкции в отношении России, включая ограничения на операции с суверенным долгом, стали неприятным сюрпризом, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Особенно это неприятно после телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным 14 апреля, в ходе которого американский президент предложил российскому провести личную встречу в ближайшее время, чтобы снять накопившиеся противоречия.

«На короткое время этот разговор вызвал заметное облегчение на рынке и ожидания, что до момента встречи вероятность ужесточения санкций заметно снизится, а возможно, снизится и общий градус напряженности между двумя государствами.

Кроме того, прежняя утечка Bloomberg о возможных санкциях за кибератаки и вмешательство в американские выборы предполагала дипломатические и персональные санкции, но не рестрикции на суверенный долг.

Хотя в целом возможность таких санкций в последние месяцы активно обсуждалась, их связывали скорее с возможным вторым этапом «химических» санкций по делу Навального или с угрозой обострения военного конфликта на Украине.

Конечно, нужно дождаться официальных сообщений о санкциях, но, если верить WSJ, речь может идти о запрете американским финансовым институтам с 14 июня покупать российский госдолг на первичном рынке (выпущенный Минфином, ЦБ, или Фондом национального благосостояния).

С 2019 года такие санкции для американских банков существуют на первичный валютный суверенный долг РФ. Это — относительно мягкий вариант ужесточения, поскольку нерезиденты и так почти не принимают участия в аукционах по размещению новых выпусков рублевого госдолга с лета прошлого года — их выкупают крупнейшие банки.

Более того, доля нерезидентов в ОФЗ последовательно снижается — если в марте прошлого года она составляла около 35%, то сейчас — около 20%. За 1Q21 нерезиденты продали ОФЗ на $3,2 млрд.

В целом можно сказать, что к возможному введению санкций на первичный госдолг в рублях рынок уже отчасти успел подготовиться, хотя в моменте новость негативна для курса рубля и доходностей ОФЗ.

Более опасными были бы санкции на вторичный госдолг, а особенно — запрет нерезидентам владеть в том числе и «старыми» выпусками (с требованием избавиться от них в течение непродолжительного времени).

Однако здесь будет важна реакция нерезидентов, которые сейчас держат ОФЗ почти на $40 млрд — если они воспримут это как разовое действие, не затрагивающее их существующие инвестиции, то негативная реакция быстро будет погашена.

Если же они интерпретируют это как первый шаг к возможным дальнейшим санкциям (на вторичный рынок госдолга, отключение России от международных платежных систем), в этом случае продажи ОФЗ могут усилиться, а курс доллара — подняться выше 80 руб.

Тогда не исключено, что как и в 2018 году Минфин и ЦБ приостановят покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу.

Также ЦБ может активнее повысить ключевую ставку, чтобы сдержать отток капитала, что вместе с и так увеличившимися доходностями ОФЗ может привести к дополнительному увеличению стоимости заимствований для бизнеса и населения.

В любом случае, ситуация остается управляемой с учетом низкого размера госдолга РФ и внушительных международных валютных резервов.

Однако негатив состоит прежде всего в том, что санкции на госдолг могут инициировать новый виток ухудшения политических отношений России и США — и новых, более экономически чувствительных санкций.

Если сейчас сообщения СМИ подтвердятся, важна будет ответная реакция руководства РФ — не приведет ли это к отказу от предложенной Джо Байденом встречи (участие Владимира Путина в ней еще не подтверждено) и не произойдет ли обострения военного противостояния с Украиной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Bloomberg, США намерены ввести новые санкции против России. Они коснутся суверенного долга РФ.

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