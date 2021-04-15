Владимир, , 15:25 — REGNUM Во Владимирской области 15 апреля произошёл пожар в деревне Першково Гусь-Хрустального района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал несанкционированный поджог сухой травы. Огонь перекинулся на стоящие рядом десять деревянных строений.

Тушением пожара занимаются 83 человека и 14 единиц техники. По данным спасателей, в регионе 15 апреля ветреная погода, поэтому была угроза распространения огня на соседние строения.

Огонь локализовали к 15:00. Огонь уничтожил 11 строений: четыре жилых дома, одно нежилое строение и шесть дачных домов.