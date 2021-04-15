Курган, , 15:24 — REGNUM В Курганской области к 15 апреля подтверждено ещё 38 случаев заражения коронавирусом. Из них 17 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 39 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 15 апреля выявлен 19 851 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 234 человека, скончались 365 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).