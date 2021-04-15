Москва, , 15:19 — REGNUM Подорожания риса в РФ можно избежать, если государство окажет производителям дополнительную поддержку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал информацию о возможном росте цен на рис из-за снижения посевных площадей в Краснодарском крае.

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«Как нам уже известно, в 2020 году в регионе была аномальная засуха, наиболее сильно пострадали рисоводческие хозяйства, так как их производство очень сильно завязано на воде, рис буквально в ней растет, — сказал Ермоленко. — Одна из главных причин аномальной засухи прошлого года — феномен Ла-Нинья (природное явление, наблюдаемое как охлаждение ряда участков Тихого океана — прим. ИА REGNUM). Своего пика Ла-Нинья в 2020/21 годах достиг в октябре-ноябре 2020 года. Но синоптики не исключают, что он сохранится вплоть до апреля 2021 года».

Однако, как подчеркнул Ермоленко, феномен Ла-Нинья — редкое явление, которое всегда сопровождается аномальной погодой.

«Последний раз подобный феномен мы наблюдали в 2010 году. А тогда была аномальная жара. Если подобное повторится, то неурожайность в мировом масштабе будет сильнейшей. И эффект подорожания мы получим уже на стадии посева данной культуры, — сказал эксперт. — Так же в расчет необходимо взять рост основных затрат на производство: ГСМ, электроэнергию, удобрения, агрохимикаты, тарифы на подачу и отведение воды из рисовых чеков».

Как полагает Ермоленко, на сегодняшний день можно удешевить себестоимость производства риса, если государство окажет производителям дополнительную поддержку в виде субсидирования стоимости услуг подачи воды и водоотведения, снижения тарифов на электричество и ГСМ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в марте 2021 года цены на рис снизились.