Нур-Султан, 15 апреля 2021, 15:18 — REGNUM В Петропавловском женском монастыре в Павлодарской области Казахстана произошел пожар, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
В одноэтажном кирпичном доме сгорели деревянные конструкции кровли и потолочное перекрытие на площади 540 кв. метров. Сообщение о возгорании поступило 14 апреля в 22:11 (19:11 мск).
Пожарные достали 50-литровый газовый баллон и церковную утварь. Пожар был ликвидирован 15 апреля в 1:40 (22:40 мск 14 апреля). В тушении пожара были задействованы 35 человек и семь единиц техники.
Причины пожара выясняются. Монастырь принадлежит Павлодарской и Экибастузской Епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской Православной Церкви.