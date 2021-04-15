Нур-Султан, , 15:18 — REGNUM В Петропавловском женском монастыре в Павлодарской области Казахстана произошел пожар, сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В одноэтажном кирпичном доме сгорели деревянные конструкции кровли и потолочное перекрытие на площади 540 кв. метров. Сообщение о возгорании поступило 14 апреля в 22:11 (19:11 мск).

Пожарные достали 50-литровый газовый баллон и церковную утварь. Пожар был ликвидирован 15 апреля в 1:40 (22:40 мск 14 апреля). В тушении пожара были задействованы 35 человек и семь единиц техники.

Причины пожара выясняются. Монастырь принадлежит Павлодарской и Экибастузской Епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской Православной Церкви.