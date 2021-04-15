Владикавказ, , 15:18 — REGNUM В Северную Осетию поступят экспресс-тесты для определения наличия коронавирусной инфекции. Поручение об их доставке отдал новый руководитель республики Сергей Меняйло.

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Первая партия в количестве 3000 единиц поступит уже сегодня, 15 апреля, сообщили в минздраве региона. Их распределят между станцией скорой медицинской помощи и первичным медицинским звеном. Благодаря экспресс-тестами диагностика коронавирусной инфекции у пациентов с подозрением на COVID-19 будет занимать гораздо меньше времени.

Кроме того, Меняйло потребовал обратить особое внимание на обеспечение бесплатными лекарственным препаратами пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому.

По данным федерального оперативного штаба на 15 апреля, в Северной Осетии число носителей коронавируса достигло 16 565 человек. Число «активных» больных в настоящее время составляет 630 человек.