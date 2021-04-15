Москва, 15 апреля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Бесплатный доступ к определенным социально-значимым сайтам не приведет к росту тарифов сотовых операторов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике в рамках подготовке к отчету правительства РФ

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«Это не будет серьезной нагрузкой на операторов. Операторы получат возможность дополнительно монетизировать такой трафик через размещение рекламы», — заявил Шадаев.

Он привел аналогию с доступом к интернету в московском метро.

«У нас есть хороший кейс, когда в московском метро вы имеете бесплатный доступ к интернету, вайфаю, просто вы смотрите рекламу», — отметил министр.

Он обратил внимание, что под социально-значимыми сайтами понимается популярная экосистема, а не только сайты министерств и ведомств, таким образом к ним относятся поиск, электронная почта, облачное хранение файлов, мессенджеры, социальные сеты, услуги в сфере медицины и образования.

«Это то на что приходится в нашем понимании примерно 20% трафика мобильного интернета», — сказал Шадаев.