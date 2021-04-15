Рим, , 15:19 — REGNUM Четыре летальных исхода от тромбоза, образовавшего после вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, зафиксировали в Италии. Об этом 15 апреля сообщает итальянское агентство по лекарствам (AIFA) в отчете по надзору за вакцинами от нового заболевания на своем сайте.

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Уточняется, что все случаи смерти произошли в течение двух недель после вакцинации препаратом компании AstraZeneca и из них два летальных исхода связаны с тромбозом внутричерепного венозного синуса и еще два — с тромбозом кровеносных сосудов.

При этом в общей сложности в Италии было зарегистрировано 62 случая возникновения тромбоза после прививок, сделанных данной вакциной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Индии российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет доступна для использования в мае-июне, когда ее начнут импортировать из России.