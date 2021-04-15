Москва, , 15:17 — REGNUM Автопроизводитель Audi вывел на российский авторынок седан A3 Sedan и хэтчбек A3 Sportback нового поколения из спецсерии Young&Drive. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Российские автолюбители уже могут оформить заказ на немецкие новинки. Спецсерии A3 Sedan и A3 Sportback стоят соответственно 2,49 млн и 2,59 млн рублей.

Под капотом автомобилей функционирует безальтернативный бензиновый турбированный «движок» 1.4 TFSI максимальной производительностью 150 «лошадей». Крутящий момент от мотора передаётся на передние колёса через восьмискоростную автоматическую трансмиссию.

Автопроизводитель оснастил модели цифровой приборной панелью, двухзонным климатическим контролем, электрическим обогревом передних кресел, мультимедийной системой с тачскрином, а также мультифункциональным кожаным рулевым колесом.

Внешне Audi A3 Young&Drive выделяется литыми дисками размером 17 дюймов и светодиодной головной оптикой с динамическими «поворотниками».

Ранее компания Audi представила в России купе-кроссовер e-tron Sportback 55 quattro с электродвигателем. Электромобиль приводится в движение двумя электрическими моторами максимальной мощностью 408 «лошадей» (664 Нм). Запас хода электрокара равен 446 км.

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