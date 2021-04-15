Таллин, , 15:13 — REGNUM Пярнуская городская дума направила премьер-министру Эстонии, председателю Реформистской партии Кайе Каллас письмо, в котором призвала ее основывать финансовые решения правительства не на основе партийных предпочтений, а в интересах людей и регионов.

В тексте обращения, опубликованного на сайте городского парламента, говорится, что уже больше полугода не реализуется предложение министерства экономики и коммуникаций о выделении 8,7 млн евро на строительство нового Пярнуского моста. Пярну, носящий титул «летней столицы Эстонии» и известный город-курорт Прибалтики, уже давно нуждается в таком инфраструктурном проекте.

«Сейчас Пярну необходимо решение о выделении денег, но соответствующий проект неоднократно снимался с повестки дня заседания правительства», — отметили в своем обращении пярнусцы.

По мнению пярнуских парламентариев, такими действиями Кая Каллас хочет принудить местную думу поставить на руководящие посты в различных комиссиях представителей правящей в стране Реформистской партии. «Сложилась досадная ситуация — политические партии, принадлежащие к правительству, должны исходить из интересов Эстонии, а не из приказов членов своей партии. Отказ от финансирования для продвижения членов своей партии на руководящие должности в органах местного самоуправления не может считаться поведением государственного деятеля», — подчеркивается в обращении.