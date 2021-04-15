Таллин, , 15:13 — REGNUM Скандалом обернулось дистанционное заседание парламента Эстонии по обсуждению темы климатических преобразований страны. Как сообщил delfi. ee, один из парламентариев предпочел участвовать в заседании, лежа на кровати с сигаретой в руке и слушая музыку.

Депутат от оппозиционной партии Isamaa Тармо Круузимяэ записался как участник дискуссии. Когда ему было предложено задать вопрос экспертам, участвовавшим в обсуждении, и была включена видеосвязь, депутат не успел покинуть кровать или убрать электронную сигарету из кадра. На заднем фоне у депутата в этот момент играла музыка.

В итоге Крузимяэ так и не задал вопроса, видеосвязь с его домашним компьютером была прервана. Издание напомнило в этой связи, что парламентарий зарабатывает примерно 4400 евро в месяц.