Санкт-Петербург, 15 апреля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Тест-систем для оценки уровня иммунитета после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» в Санкт-Петербурге есть только в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии города. Об этом 15 апреля сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

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По словам чиновницы, тест-система поступила целенаправленно и не предназначена для гражданского оборота.

«Они поступили для оценки формирующегося иммунитета и будут применяться для обследования лиц, привитых именно «ЭпиВакКороной». Пока в гражданский оборот эти тест-системы не поступали», — пояснила Чхинджерия.