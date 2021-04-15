Нижневартовск, Югра, , 15:08 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) обнаружено озеро зелёного цвета с мёртвыми щенками на берегу. Об этом сообщает телекомпания «Мегаполис».

"Вода имеет светло-зеленый оттенок, предположительно, из-за наличия в ней водорастворимых красителей, используемых для выявления порывов на трубопроводах. Эти красители безопасны для окружающей среды и человека», — говорится в официальном заявлении горадминистрации Нижневартовска.

Отмечается, что на поверхности озера отсутствует радужная плёнка, как признак загрязнения горюче-смазочными материалами. Кроме того, образовавшееся от талых вод озерцо не сообщается с другими объектами, то есть другим акваториям не угрожает. Что касается мёртвых собак, то причины их смерти выясняются. Взяты пробы воды для лабораторного анализа.