Таллин, , 15:07 — REGNUM Эстония выступает против предложения Еврокомиссии о поиске и создании новых источников дохода в бюджет Европейского союза, достаточно ныне действующей налоговой системы. Об этом председатель парламента Эстонии Рийгикогу, бывший премьер-министр страны, председатель Центристской партии Юр Ратас заявил в ходе видомоста с президентом Европейского парламента Давидом Сассолой, сообщили в пресс-службе Рийгикогу.

«Мы считаем важным, чтобы Европейский союз сохранял единодушие в решении налоговых вопросов, и чтобы не было движения к гармонизации налогов в его рамках», — сказал Ратас. По его мнению, каждая страна-член ЕС в праве самостоятельно определять свою налоговую политику.

Ратас предложил при первой возможности в условиях ослабления эпидемии коронавируса провести конференцию о будущем Европы, на которой каждая страна союза сможет высказать свое мнение по вопросам, которые ее волнуют.

При этом спикер эстонского парламента призвал главу Европарламента помочь в скорейшем распределении грантов из Европейского фонда восстановления и устойчивости (RRF). Ратас считает, что быстрое выделение средств из фонда объемом около миллиарда евро поможет выходу Эстонии и стран ЕС из кризиса в области здравоохранения и экономики, вызванного пандемией COVID-19.