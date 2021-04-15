Майкоп, 15 апреля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Ежемесячную выплату на первого ребёнка могут получить семьи, проживающие на территории Республики Адыгея, при условии подачи заявления в течение трёх лет после рождения ребёнка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития Адыгеи 15 апреля.

ООО «АиФ-Адыгея» В Адыгее семьи могут получить ежемесячную выплату на первого ребенка

Комплекс мер по материальной поддержке семей с детьми реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Демография». Поддержка дифференцируется в зависимости от очередности появления ребенка, что способствует повышению уровня рождаемости. Так, на первых детей, рожденных с 2018 года, в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» родителям предоставляется ежемесячная выплата. В 2020 году был расширен круг получателей этой меры — теперь на неё право имеют семьи с более высоким доходом, срок предоставления был продлен до достижения ребенком трех лет.

«Человек имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения. Но надо помнить, что она осуществляется со дня рождения ребенка только в том случае, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением», — пояснила начальник отдела по делам детей, женщин и семьи Минтруда и соцразвития Адыгеи Саида Стрикачева.

Всего с начала реализации проекта число получателей ежемесячной выплаты3 479 семей, из них 252 семьи получают материальную помощь с начала 2021 года.