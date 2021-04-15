В Адыгее семьи могут получить ежемесячную выплату на первого ребенка
Майкоп, 15 апреля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Ежемесячную выплату на первого ребёнка могут получить семьи, проживающие на территории Республики Адыгея, при условии подачи заявления в течение трёх лет после рождения ребёнка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития Адыгеи 15 апреля.
Комплекс мер по материальной поддержке семей с детьми реализуется в регионе в рамках нацпроекта «Демография». Поддержка дифференцируется в зависимости от очередности появления ребенка, что способствует повышению уровня рождаемости. Так, на первых детей, рожденных с 2018 года, в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» родителям предоставляется ежемесячная выплата. В 2020 году был расширен круг получателей этой меры — теперь на неё право имеют семьи с более высоким доходом, срок предоставления был продлен до достижения ребенком трех лет.
Всего с начала реализации проекта число получателей ежемесячной выплаты3 479 семей, из них 252 семьи получают материальную помощь с начала 2021 года.