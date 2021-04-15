Уфа, , 15:21 — REGNUM Фильм с рабочим названием «Батыр» намерены снять в Башкирии в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Сообщается, что 15 апреля во многих странах мира отмечают День экологических знаний.

Отмечается, что в этот день добровольцы-экологи проекта «Делай!» вместе с Росмолодежью в рамках реализации нацпроекта «Экология» предлагают желающим провести экоуроки по всей стране. А чтобы присоединиться к акции, нужно пройти регистрацию на сайте «Делай!». Планируется провести различные конкурсы, мастер-классы, слеты и олимпиады.

В этот день в школах Башкирии продолжат собирать макулатуру, а на вырученные деньги планируют организовать съемку фильма с рабочим названием «Батыр».

"Картина будет посвящена башкирским традициям, культуре, научит быть дружелюбными, любить и охранять природу», — передает пресс-служба слова директора республиканского детского эколого-биологического центра Екатерины Кошелевой.

Помимо этого, в столице Башкирии в рамках региональной недели экологической грамотности в онлайн режиме школьники напишут экологический диктант.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия вошла в топ-5 лучших регионов по итогам акции «Вода России».