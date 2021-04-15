Белгород, 15 апреля 2021, 15:12 — REGNUM Цифровые мобильные классы установят в школах Белгородской области. На оборудование инвестор потратит почти 70 млн рублей, сообщили 15 апреля в пресс-службе правительства региона.
Современные классы появятся в Прохоровском, Ивнянском, Корочанском и Яковлевском муниципальных образованиях, всего в 82 школах. Оборудование на сумму 68 млн рублей для них закупить крупнейший белгородский агрохолдинг.
Цифровым оборудованием в 2021 году будут оснащены 91 общеобразовательная школа и 15 СПО Белгородской области, в 45 образовательных учреждениях создадут «Точки роста».