Белгород, , 15:12 — REGNUM Цифровые мобильные классы установят в школах Белгородской области. На оборудование инвестор потратит почти 70 млн рублей, сообщили 15 апреля в пресс-службе правительства региона.

Современные классы появятся в Прохоровском, Ивнянском, Корочанском и Яковлевском муниципальных образованиях, всего в 82 школах. Оборудование на сумму 68 млн рублей для них закупить крупнейший белгородский агрохолдинг.

«Сейчас мы взяли уверенный курс на цифровизацию. Важно вовлекать в этот процесс детей с самого юного возраста. Радует, что нашу инициативу поддерживает и крупный бизнес. Необходимо ввести обязательное IT-образование всех школьников с 1 по 11 класс. Этот подход научит наших детей логике и системному мышлению. Следующий шаг — охват IT-навыками дошкольников. Также необходимо выстроить траекторию профессионального самоопределения у детей с дошкольного возраста и до момента трудоустройства», — считает врио губернатора Вячеслав Гладков.

Цифровым оборудованием в 2021 году будут оснащены 91 общеобразовательная школа и 15 СПО Белгородской области, в 45 образовательных учреждениях создадут «Точки роста».