Таллин, , 15:05 — REGNUM На правах рекламы в издании Оhtuleht размещена статья посла Китайской Народной республики в Эстонии Ли Чао, посвященная разоблачению утверждений Запада о якобы геноциде уйгурского нацменьшинства КНР.

Об этом сообщил sputnik-meedia.ee, отметив, что подобные обвинения посол охарактеризовал как «самую смехотворную сплетню столетия». Приведены статистические данные и факты, свидетельствующие о заметном развитии региона, населенного преимущественно уйгурским населением.

«Экономическое процветание и социальное развитие в этом районе Китая были впечатляющими. Люди живут и работают в мире и счастье. Однако в разговорах о Синьцзяне используются такие слова, как «концлагерь», «геноцид» и «принудительный труд», и они привлекают внимание людей», — отметил глава дипломатической миссии Китая в Эстонии.

Отметим, что для СМИ Эстонии подобный материал — сущая находка: в период эпидемии коронавируса и введения строгих ограничений доходы СМИ страны за счет рекламы резко упали.