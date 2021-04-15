Данков, Липецкая область, , 15:05 — REGNUM В городе Данкове Липецкой области 15 апреля на территории филиала акционерного общества «ГНИИХТЭОС» АО «Силан» загорелась сухая трава, подготовленные для утилизации покрышки и пластиковые бочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Возгорание ликвидировано. Химически опасные объекты АО «Силан» законсервированы с декабря 2020 года.

Глава Данковского района Валерий Фалеев заявил, что после пожара был проведён замер предельно допустимой концентрации вредных веществ, превышения нормы не выявлено.