Кострома, 15 апреля 2021, 17:46 — REGNUM Прокуратура города Костромы провела проверку в общеобразовательных школах города на предмет организации питания детей, нуждающихся в лечебной и диетической пище — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Выяснилось, что в «большинстве» школ Костромы отсутствуют помещения, где ученики могли бы завтракать, обедать и ужинать принесённой из дома едой.
По результатам инспекции руководителей семи костромских школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Отмечается, что администрация города принимает меры к устранению выявленных недочётов.
Справка: в школах Костромы обучается 33,5 тысячи детей. Питание детей с 1 по 4 классы оплачивает государство. Если ребёнок из общеобразовательный школы нуждается в индивидуальном меню, еду с собой ему дают родители.
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