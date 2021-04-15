Кострома, 15 апреля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Прокуратура города Костромы провела проверку в общеобразовательных школах города на предмет организации питания детей, нуждающихся в лечебной и диетической пище — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Www.mos.ru Столовая в школе

Выяснилось, что в «большинстве» школ Костромы отсутствуют помещения, где ученики могли бы завтракать, обедать и ужинать принесённой из дома едой.

«В большинстве общеобразовательных организаций города Костромы отсутствуют помещения, оборудованные столами и стульями, холодильником для временного хранения готовых блюд и пищевой продукции, микроволновыми печами для разогрева блюд, условиями для мытья рук», — говорится в материалах проверки.

По результатам инспекции руководителей семи костромских школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Отмечается, что администрация города принимает меры к устранению выявленных недочётов.