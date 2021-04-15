Вена, , 15:07 — REGNUM Власти Ирана готовы продолжать переговоры по возобновлению ядерной сделки только в случае, если таковые будут проводиться в конструктивном ключе. Об этом 15 апреля заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, его слова приводит пресс-служба иранского правительства.

«Если переговоры пойдут в конструктивном направлении, которого мы ожидаем, то наша сторона продолжит их. Если же нет — то мы прекратим их», — сказал он перед началом очередного раунда заседания Совместной комиссии по ядерной сделке, который проходит в Вене.

Также он уточнил, что Тегеран не намерен продолжать переговоры, «которые оказываются исключительно потерей времени», и добавил, что «за последние два дня иранская сторона провела многочленные консультации с различными делегациями (от стран — участниц ядерной сделки)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что на сегодняшний день власти Ирана могут начать обогащать уран до 90%.