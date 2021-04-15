Рига, 15 апреля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В конце марта после схода снега сразу несколько стихийных свалок обнаружены в жилом районе Зиепниеккалнс столицы Латвии. Об этом сообщил МК-Латвия, отметив, что местные власти признаются — у них нет средств для ликвидации.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Чаще всего несанкционированным мусором оказываются строительные отходы, старые покрышки, детали от машин, а также брошенная крупногабаритная мебель и бытовая техника (полки, шкафы, старые телевизоры и холодильники). Часто в мешках выбрасывают поношенные вещи или использованную бумагу.

Представитель Рижской муниципальной полиции Ласма Грейдане сообщила изданию, что за несанкционированный выброс мусора нарушителям грозят крупные штрафы и даже конфискация автомашин, на которых совершаются такие правонарушения:

Согласно Закону об обслуживании отходов физические лица могут получить предупреждение или штраф в размере до 1000 евро, а юридические лица — штраф до 2800 евро. В ходе административного процесса также может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

В настоящее время на территории каждого жилого района Риги установлено по две-три передвижные видеокамеры, их расположение периодически меняется в местах возможного создания незаконных свалок.