Екатеринбург, , 15:08 — REGNUM На открытии центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге представят 80 работ французских деятелей искусства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

В частности, будут представлены творения Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога, Гюстава Курбе и других выдающихся художников и скульпторов. Работы станут частью выставки французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа — «От романтизма к импрессионизму».

Открытие центра намечено на 1 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в музее ИЗО открылась выставка работ советских художников.

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