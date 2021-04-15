Санкт-Петербург, 15 апреля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Переболевших ковидом петербуржцев призвали вакцинироваться от коронавируса, при этом рекомендовали не тратить деньги на проверку уровня антител. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца, это не имеет практической ценности.

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По его словам, вакцинироваться необходимо даже тем, кто болел ковидом полгода-год назад.

«Не нужно исследовать количество антител, это не имеет практической ценности сейчас. Уровень антител, его защитный титр не определён. По прошествии шести месяцев можно идти и вакцинироваться», — порекомендовал он.

Чиновник указал, что в настоящий момент вакцинация от коронавируса включена в календарь прививок не по эпидемиологическим показаниям, а в качестве профилактики.