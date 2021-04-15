Москва, , 15:03 — REGNUM Не совсем понятно, как будет исполняться приказ Роспотребнадзора об обязаетльном тесте на COVID-19 после прибытия из-за границы. Поскольку заполнить соответствующую анкету, возвращающимся на Родину гражданам РФ необходимо до прибытия на территорию России, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Допускаю, что контролёры, проводники будут проверять заполнение данной анкеты непосредственно перед посадкой. Или же это должны будут делать кассиры при продаже билета.

Если этого не будет сделано, граждан будут разворачивать и отправлять заполнять анкету. А при оформлении онлайн-билета, возможно, его будет не купить.

В российском праве есть такие определения, как права и обязанности человека. В обновлённом постановлении главного санитарного врача говорится о необходимости. Это можно расценить как рекомендацию. Считаю, что контроль граждан, контроль передвижения не должен ущемляться никоим образом.

Вторая необходимость, о которой говорится в постановлении, это прохождение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР-теста и размещение информацию о результате на том же сайте, где заполняете анкету.

До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Забота о здоровье населения и эпидемиологической обстановке, безусловно, это забота всей страны.

Новые правила Роспотребнадзора должны касаться не только граждан РФ, возвращающихся домой любым видом транспорта, но всех граждан, прибывающих на территорию России», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России с 15 апреля будут обязаны пройти лабораторное исследование на COVID-19 после прибытия из-за границы любым видом транспорта, заявили в Роспотребнадзоре.

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