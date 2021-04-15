Рига, , 15:00 — REGNUM Хотя за последние годы самоуправление Риги взыскало более 10 млн евро с владельцев брошенных и пришедших в негодность зданий, количество такой недвижимости в столице Латвии растет. Об этом сообщил МК-Латвия со ссылкой на данные специальной комиссии Рижской думы.

Так, в настоящий момент 1183 здания в Риге признаны проблемными, 725 представляют из себя руины и развалины. Еще порядка 458 объектов недвижимости не представляют угрозы для людей, но долгое время не ремонтировались.

Подчеркивается, что среди этих зданий 16 муниципальных и 36 государственных объектов, а также объекты исторической и культурной важности.

В список деградирующих зданий, требующих повышенное внимание властей, включено историческое архитектурное здание Sakta на бульваре Бривибас, 32. Подтверждено в результате проверки, что защитная сетка для прикрытия поврежденной конструкции фасада пришла в негодность, фасад потрескался и потерял прежний внешний вид и цвет, здание остро нуждается в ремонтных работах.