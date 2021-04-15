Москва, , 15:06 — REGNUM Преодолению гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке был посвящён телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера, сообщает 15 апреля МИД России.

Отмечается, что беседа Лаврова и Маурера продолжила серию регулярных контактов внешнеполитического ведомства РФ и международной гуманитарной организации. Политики рассмотрели вопросы взаимодействия ради преодоления гуманитарных кризисов в ближневосточных странах, включая Сирию, а также в Афганистане и Мьянме.

Лавров и Маурер также поговорили о сдерживании пандемии COVID-19 и мерах, которые бы смягчили её последствия.

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