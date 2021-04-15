Рига, , 14:59 — REGNUM

Местные самоуправления и крупнейшие объединения владельцев недвижимости Латвии поддержали предложение министерства внутренних для страны объединить все видеоохранные системы в единый дата-центр. Об этом сообщил Delfi со ссылкой на главу ведомства Сандиса Гиргенса.

По расчетам специалистов министерства, единая система видеонаблюдения позволит эффективнее бороться с нарушениями правопорядка и повысит безопасность как граждан, так и их собственности. Дата-центр будет располагаться в Центре информации МВД, что позволит гарантировать защиту личных данных тех, кто попадает в поле зрения видеокамер, уверены в министерстве.

Вопрос о масштабах системы, ее стоимости и сроках реализации пока еще не ясен, признал Гиргенс, но принципиальное согласие может сдвинуть решение вопросов с мертвой точки. Также высказано мнение, что с внедрением единой системы видеонаблюдений услуги охраны в Латвии заметно подешевеют.