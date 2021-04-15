Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует выслать десять российских «офицеров разведки», пишет 15 апреля газета The Washington Post.

В своем сообщение издание ссылается на «высокопоставленны официальных лиц США». Сообщается, что российские разведчики «работают под дипломатическим прикрытием».

Отмечается, что эта депортация является частью новых санкций в отношении Москвы за якобы вмешательство в президентские выборы. Власти США также планируют ввести санкции против шести российских компаний.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти США планируют выслать десять российских дипломатов и ввести новые санкции против российских граждан.

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