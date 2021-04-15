Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Американская некоммерческая организация Astro America заключила соглашение с Вооружёнными силами США на поставку кузовов военных автомобилей, напечатанных на 3D-принтере. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Самого принтера для изготовления кузовов у компании пока нет — его только предстоит разработать. Отмечается, что из 3D-принтера смогут выходить кузова в два раза длиннее, чем у армейского Хаммера.

«Крупномасштабное аддитивное производство может изменить способ выпуска транспортных средств для военных, уменьшив при этом длину цепочки поставок», — сообщил изданию главный исследователь компании Ларри Холмс.

При этом он не уточнил сроки начала инновационного производства кузовов. Принтер для работы с металлом будет создан на основе уже существующих технологий. Ожидается, что на этом устройстве можно будет печатать детали габаритами 9x6x3,6 м.

Ранее в Казахстане было налажено производство защитного экрана для лица, защищающего от COVID-19. Экраны создаются с помощью 3D-принтера. Отмечается, что такой способ быстрее традиционного процесса изготовления в пять-шесть раз.

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