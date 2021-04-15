Таллин, , 14:56 — REGNUM Сразу в нескольких больницах уездных городов Эстонии, где с 2020 года открыты отделения по лечению больных коронавирусом COVID-19, предлагается такие отделения закрыть. Об этом сообщила передача «Актуальная камера» эстонского гостелевидения ETV.

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Такое решение связано с тем, что большинство ковид-больных лечится в домашних условиях, а самых сложных и тяжелых больных все чаще со всей Эстонии отправляют в Таллин. Пустующие койко-места в нынешних ковид-отделениях можно было бы заполнить плановыми больными, считают руководители медучреждений в эстонской провинции.

Так, в Ляэнеской больнице Хаапсалу (западная Эстония) с коронавирусом госпитализированы три человека, и сохранять отделение на 18 человек стало нецелесообразно. Больница рассчитывает, что на нынешей неделе ей разрешат его закрыть.

Похожие настроения царят в Рапла (центральная Эстония). «Если все пойдет очень хорошо, то где-то в начале или первой половине мая Раплаская больница сможет работать дальше без ковидного отделения», — сообщила руководитель медицинского учреждения Пилле Мукк.

В то же время кризисный штаб Департамента здоровья Эстонии информировал местные СМИ, что в интенсивной терапии количество мест для пациентов с COVID-19 можно будет начать сокращать не раньше мая.