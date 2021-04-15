Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM В ковидные стационары Санкт-Петербурга госпитализированы несколько жителей, вакцинированных от коронавируса, также зарегистрированы летальные исходы. Впрочем, власти никак не связывают их с вакцинацией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщил 15 апреля начальник городского Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, госпитализации привитых были краткосрочными и больше понадобились для для психологического успокоения.

«Было несколько случаев госпитализации после прививки «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». После «ЭпиВакКороны» — единичный случай. Но мы видим, что госпитализация была краткосрочная, в ней присутствовал психологический компонент, потому что течение заболевания на фоне прививки гораздо легче, чем просто на фоне получения вирусной нагрузки», — рассказал Кабанов.

В свою очередь председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что среди вакцинированных есть и умершие. Однако, как убежден чиновник, это вообще никак не связано с вакцинацией.

«По каждому случаю проводится расследование. Ни в одном случае, а такие случаи единичны, когда пациент был вакцинирован, а в последующем заболел в тяжелой форме и умер, связи вакцинации и наступления летального исхода не выявлено, — подчеркнул он. — Те люди, которые были госпитализированы с тяжёлой формой и скончались, заболели не по завершению полного цикла, у них просто не сформировался иммунитет».

Главный врач поликлиники №17, руководитель рабочей группы проекта «Вакцинация» Андрей Романов уточнил, что с начала кампании город получил 652 тыс. компонентов вакцины, из них 13,7 тыс. — «ЭпиВакКороны». На сегодняшний день в городе работает 134 прививочных пункта, в том числе 13 мобильных.

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