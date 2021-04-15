Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 апреля 2021, 14:55 — REGNUM Сотрудники испанской полиции задержали судно Albatros Guard VSL, на борту которого обнаружили 18 тонн гашиша. Об этом сообщила пресс-служба профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМУ) на своей странице в социальной сети Facebook.
Корабль задержали примерно в 170 милях к юго-востоку от острова Гран-Канария, который относится к Канарским островам.
В данный момент граждан Украины содержат в тюрьме «Сальто де Негро» в Лас-Пальмасе, где они ожидают суда.
Напомним, ранее в Гвинейском заливе пираты напали на судно «MT Davide B» и похитили российского моряка.
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