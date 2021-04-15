Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 14:55 — REGNUM Сотрудники испанской полиции задержали судно Albatros Guard VSL, на борту которого обнаружили 18 тонн гашиша. Об этом сообщила пресс-служба профсоюза работников морского транспорта Украины (ПРМУ) на своей странице в социальной сети Facebook.

Корабль задержали примерно в 170 милях к юго-востоку от острова Гран-Канария, который относится к Канарским островам.

«Моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда Albatros Guard VSL находился в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на его борт были сброшены мешки с неизвестным грузом. После чего экипажем Albatros Guard VSL было получено распоряжение его владельца — принять груз на борт и доставить в порт. По словам моряков, о характере груза команде известно не было», — сказано в сообщении.

В данный момент граждан Украины содержат в тюрьме «Сальто де Негро» в Лас-Пальмасе, где они ожидают суда.

Напомним, ранее в Гвинейском заливе пираты напали на судно «MT Davide B» и похитили российского моряка.

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