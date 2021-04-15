Ульяновск, , 15:00 — REGNUM На территории Ульяновской области установилась сухая жаркая погода. Пожарно-спасательные подразделения региона за минувшие сутки 69 раз выезжали на тушение сухой травы. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Больше всего площадей, охваченных травяными пожарами, зафиксировано в Майнском районе — свыше 9 гектаров (6 пожаров), в Ульяновске — 7 га (13 пожаров), в Николаевском районе — 6,1 га (два пожара). Общая площадь сожженной травы составила свыше 35 гектаров.

По данным космического мониторинга, на территории Ульяновской области зарегистрирована 21 термическая точка (фиксируется в момент пролета спутника значительное повышение температуры на поверхности земли, в сравнении с соседними участками). Из них ликвидировано 19 термоточек, еще две не подтверждены.

По прогнозам синоптиков, осадков в ближайшие дни на территории области не ожидается. Температура воздуха начнет понижаться с 16 апреля. Завтра днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, по ночам — от +1 до +4 градусов.

ИА REGNUMнапоминает, в Чувашии за сутки зарегистрированы шесть случаев возгорания сухой травы.

Читайте также: В Чувашии из-за пала сухой травы сгорели четыре дома

Читайте также: Белгородская пенсионерка погибла во время пала травы