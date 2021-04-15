Джакарта, , 14:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили о новых штаммах коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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В Индонезии идентифицировано пять вариантов мутации коронавируса. Среди них варианты D614G, B117, N439K, E484K и B1525.

Директор отдела профилактики и контроля прямых инфекционных заболеваний министерства здравоохранения Сити Надия Тармизи считает, что мутация коронавируса не влияет на эффективность вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, вторую дозу вакцины от коронавируса в Индонезии получили 5 607 527 человек.

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