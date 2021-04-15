Москва, , 14:52 — REGNUM Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова пока не намерена прививаться от COVID-19, поскольку переболела ещё осенью. Об этом она заявила журналистам.

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Я переболела коронавирусом, переболела в конце октября — начале ноября и пока имею высокий титр вирусонейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет, поэтому пока у меня потребности такой нет», — сказала Скворцова.

При этом она подчеркнула, что её члены семьи и близкие уже привились.