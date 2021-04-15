Москва, , 14:50 — REGNUM Данные, который которые опубликовал России о том, что число малоимущих граждан сократилось в России с 12,3% с 12,1%, можно оценить, как высокую оценку мер предпринятых правительством для поддержки населения в кризисный пандемийный год, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно же, увеличение объемов прямой финансовой помощи социально незащищенных слоев, принесло свой результат. Не произошло провала, который, безусловно, без грамотных скоординированных действий мог бы произойти.

Однако, если посмотреть на динамику этого показателя — долю населения, чьи среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, то в последние годы, радоваться пока нечему. Тенденция к его изменению очень медленная.

По тем же данным Росстата, после отката, который произошел в 2014 году, когда доля малоимущего населения изменилась с 10,8% в 2013 г, до 13,4% — 2014 г., в год выбираются из категории бедных, совсем небольшое количество населения, лишь около 300 тысяч человек, что составляет 0,2−0,3% от всего населения.

Президент РФ Владимир Путин обозначает задачу уменьшения доли населения, имеющей доходы ниже прожиточного минимума, как стратегическую задачу ближайших десяти лет.

Для решения этой задачи важно, насколько удастся реализовать национальные проекты, рассчитанные на период до 2024 года, насколько удастся сохранить их финансирование.

Также очень важно насколько скоординированные, продуманные меры будет предпринимать правительство России для поддержки реального сектора, поддержки предпринимателей.

Именно это должно явиться основой — триггером для продвижения в сторону роста благосостояния всего населения страны, и в первую очередь наименее социально незащищенных его слоев», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% с 12,3% годом ранее, приводит данные Росстат.

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