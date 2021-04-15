Москва, , 14:49 — REGNUM Германия уже с начала осени сможет получать газ по «Северному потоку — 2». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») в ходе видеоконференцисвязи с парламентариями Бундестага.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены. И до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ», — сказал Завальный.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг идею отказа от строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») из-за ситуации на границе России и Украины.

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