Уфа, , 14:53 — REGNUM 72-летнего мужчину заподозрили в убийстве сожительницы в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в Куюргазинском районе в вечернее время 12 апреля 2021 года у себя дома сожители распивали алкогольные напитки. Следователи считают, что в какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате подозреваемый нанес 68-летней женщине не совместимые с жизнью травмы.

«После содеянного подозреваемый хотел избавиться от тела, но ему не хватило сил его перевезти, в связи с чем он отказался от задуманного и сообщил об убийстве соседу, который вызвал сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Сообщается, что подозреваемый признал свою вину, он задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии женщину обвинили в сокрытии убийства.