Уфа, 15 апреля 2021, 14:53 — REGNUM 72-летнего мужчину заподозрили в убийстве сожительницы в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в Куюргазинском районе в вечернее время 12 апреля 2021 года у себя дома сожители распивали алкогольные напитки. Следователи считают, что в какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате подозреваемый нанес 68-летней женщине не совместимые с жизнью травмы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Сообщается, что подозреваемый признал свою вину, он задержан. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии женщину обвинили в сокрытии убийства.